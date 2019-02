FOTOREEKS + VIDEO. Schoolkabouters De Plataan stappen in het huwelijksbootje op Valentijn CDR

14 februari 2019

Niet kabouter Plop en kabouter Kwebbel, maar schoolkabouters Jos en Smos zijn op Valentijnsdag in het huwelijksbootje gestapt in Go! basisschool De Plataan. Alle kinderen waren uitgedost in het rood, de kleur van de liefde, en burgemeester Kris Declercq (CD&V) ging de plechtigheid voor. Zowel Jos als Smos zagen er prachtig uit. Smos in haar trouwjurk en rode cape, Smos in zijn knalroze pak en kousen met hartjes op.

Tijdens de plechtigheid ontdekten de kinderen onder andere dat het koppeltje elkaar leerde kennen bij een wondermooie paddestoel in het bos, dat ze elkaar pas enkele dagen geleden voor het eerst gekust hebben en dat er over de bestemming van de huwelijksreis nog wel even zal gekibbeld worden. Ze legden hun geloften af in rijmvorm: “Een knipje met mijn ogen, een zoentje met mijn mond. Ik klap nu in mijn handen en draai eens in het rond. Ik maak een mooie buiging, zo diep tot aan mijn knie. Dat is om te vertellen, dat ik je heel graag zie!”

Na het jawoord wisselden de kabouters paddestoelenringen uit. Daarna was het tijd voor de openingsdans. “Ik heb veel geoefend", zegt Jos. “Maar mijn mama vond het niet zo goed. Gelukkig weet ik ondertussen al iets beter hoe het moet.” Als afsluiter was er nog een toost en konden de kindjes smullen van chips.