FOTOREEKS. Leerlingen De Bever vieren carnaval met kleurrijke stoet CDR

27 februari 2019

De 380 leerlingen van basisschool De Bever Centrum, van de peuters tot de zesdeklassers, zijn woensdagochtend in een kleurrijke carnavalsstoet door Beveren getrokken. “De carnavalstoet is opgebouwd in groepen per klas en elke klas probeert een thema uit te werken”, vertelt directeur Jan Vervaecke. “Bij de kleuters zijn dat bijvoorbeeld de smurfen.”

Maar in de stoet, waar confetti en serpentine verboden waren, spotten we ook indianen, superhelden, … “De oudere leerlingen maakten in de klas hun eigen attributen en ook onze mascotte Castor Fiber is van de partij”, weet de directeur. Alle bewoners langs het parcours kregen op voorhand een flyer in de bus met de details. Ze werden gevraagd buiten te komen en de kinderen aan te moedigen.