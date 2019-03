FOTOREEKS. Fototentoonstelling The Wolfpack geopend in KOERS: “Het is goed voor de moraal van de jongens en het publiek om deze foto’s bij de start van het nieuwe seizoen te zien” Charlotte Degezelle

01 maart 2019

09u32 2 Roeselare KOERS. Museum van de Wielersport trapt, synchroon met het Vlaamse wielerseizoen, het museumjaar af met de fototentoonstelling ‘The Wolfpack. 365 days on the road’. Sigfrid Eggers volgde een jaar het Quick-Step Cycling Team van de Roeselaarse ploegmanager Patrick Lefevere.

Met 73 zeges werd het afgelopen wielerjaar meer dan ooit gedomineerd door The Wolfpack. Fotograaf Sigfrid Eggers volgde Quick-Step Cycling Team tijdens het boerenjaar 2018 en legde ook de eerste koersen in 2019 vast. ‘365 days on the road’ slaat zowel op de renners als op fotograaf Sigfrid Eggers. Een jaar lang zat hij op hun huid. Van de eerste inspanningstesten tot de Ronde van Lombardije.

Fotoboek

Het resultaat was in het najaar al voer voor een fel gesmaakt fotoboek The Wolfpack. Met de start van het wielervoorjaar is er nu ook een fototentoonstelling in KOERS. Museum van de Wielersport. ”Het ideale scenario was dat we het boek en de expo gelijktijdig zouden lanceren”, vertelt fotograaf Sigfrid Eggers. “Maar het team een seizoen volgen en de deadline van het boek halen, was al een dodelijke combinatie op zich. Ik heb de laatste foto’s amper tien dagen voor de voorstelling van het boek gemaakt. Het boek en de expo samen rondkrijgen was niet haalbaar, dus splitste ik het op. KOERS-conservator Thomas Ameye wist dat ik met dit project bezig was. Na het zien van een ruwe versie zei hij meteen dat hij in het vernieuwde museum de perfecte ruimte had om de tijdelijk expo op te stellen. Hij zou de foto’s als eerste kunnen tonen.” Eggers was snel gewonnen voor het voorstel. “Thomas had gelijk. Het moest hier gebeuren. De mensen van het museum zijn super en de Zaal der Wereldkampioenen is prachtig, ik was meteen verliefd op de locatie en zag de mogelijkheid voor een doorlopend parcours.”

Profdebuut

‘The Wolfpack. 365 days on the road’ bevat 115 foto’s, een selectie van de beste beelden uit het boek aangevuld met nieuw fotomateriaal. Vanuit de buik van het peloton werp je een blik op het profdebuut van Evenepoel, de winst van Lampaert op het BK, maar ook op de pijnlijke opgave van Gilbert in de Tour en de moddergezichten van Parijs-Roubaix en in de ploegbus, de massage- en de hotelkamers. “De foto’s hangen enigszins chronologisch, met twintig nieuw beelden. Zo is er een foto te zien van Lampaert, Viviani en een verzorger van tijdens Dwars door Vlaanderen. Ik botste er toevallig op tijdens het bladeren tussen mijn foto’s. Zonde dat ik die gemist heb voor het boek. Het is fantastisch om de foto’s op groot formaat te kunnen tonen aan de renners en ook dat is de reden dat iedereen moet komen kijken. Of je het fotoboek al hebt of niet, deze foto’s moet je in het groot zien.”

De renners zijn alvast onder de indruk. “Het brengt veel herinneringen naar boven van het geweldige jaar dat we vorig seizoen beleefd hebben”, reageert Ingelmunsternaar en Belgisch kampioen Yves Lampaert. Het Izegemse werkpaard Tim Declercq noemt de expo een aanrader. “Het is een unieke kans om een indruk te krijgen van de omgeving van de ploeg. De tentoonstelling is prachtig en als Belgische renner ben ik blij met dit initiatief. Het museum is de perfecte locatie voor dit project. De fans kunnen een bezoekje aan de tentoonstelling combineren met een bezoek aan het museum.”

Patrick Lefevere

In de expo is ook een hoofdstukje gewijd aan ploegmanager Patrick Lefevere. “Het is echt uniek wat we vorig jaar gepresteerd hebben en ook nu zitten we weer op schema. Het is dan ook goed voor de moraal van de jongens en het publiek om deze foto’s bij de start van het nieuwe seizoen te zien. Bovendien zijn de foto’s iets blijvends, om te tonen aan kinderen en kleinkinderen. Ze hebben een sentimentele waarde. Wolfpack is ook een beetje Roeselare. We hebben veel West-Vlamingen in de ploeg, onze sponsors komen uit de streek, we komen telkens aan de start van Dwars door Vlaanderen en op termijn ook graag bij de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Het was dan zeker ook een bewuste keuze om de expo in KOERS, waar de stad recent toch een niet onaardig bedrag in heeft geïnvesteerd, een plaats te geven.”

‘The Wolfpack. 365 days on the road’ is te bezoeken tot 14 april, de dag van Parijs-Roubaix. Meer info op www.koersmuseum.be/wolfpack.