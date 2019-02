FOTO - Ook senioren vieren Valentijn: “Voor ons is het elke week, zelfs elke dag Valentijn” CDR

14 februari 2019

Op liefde staat geen leeftijd. Dat wordt vandaag bewezen in rusthuizen De Zilverberg en Westerlinde. Alle koppels van De Zilverberg krijgen vanmiddag de kans om samen met hun partner te genieten van een Valentijnsmenu in een aangepast kader. Nog eens een echte tête à tête. Voor Léon Decapmaker ((86) en Marie-Thérèse Buyse (82) is het een hoogdag. “We zijn al 57 jaar getrouwd”, vertelt Léon. “Maar Valentijn vieren we normaal niet. Dat is niet nodig want voor ons is het elke week, zelfs elke dag Valentijn. Marie-Thérèse verblijft hier in De Zilverberg. Ik kom dagelijks, soms zelfs tweemaal per dag, op bezoek. Op zondag gaan we vaak brunchen. Naar Ten Boogaerde in Kortemark, de Cortina in Wevelgem of De Vossenberg in Hooglede. Vooral als er muziek bij is zijn we in ons element. Het Valentijnsmenu is een mooi initiatief en het is lekker. Maar dat wisten we op voorhand want het is hier altijd lekker.”

In Westerlinde genieten vanmiddag op hun beurt een 15-tal verliefde koppeltjes van een amoureus dessertbuffet met romantische muzikale omlijsting.