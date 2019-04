Forum Jobs werkt samen met Basic-Fit om vacatures in te vullen CDR

01 april 2019

16u59 0 Roeselare Uitzendkantoor Forum Jobs, met hoofdkantoor in Roeselare, lanceert een sportieve actie om meer vacatures ingevuld te krijgen. Het gaat hiervoor in zee met Basic-Fit.

“De vraag naar werknemers is voor velen een echte zoektocht aan het worden. Als uitzendkantoor spelen we een cruciale rol om kandidaten te overtuigen van de vacatures die onze klanten hebben. Tegenwoordig is het niet langer de werkgever, maar de kandidaat die kiest”, zegt Kristof Sanders. Daarom pakt Forum Jobs uit met de ‘Bring a Forum Friend’-actie samen met Basic-Fit. Uitzendkrachten die een nieuwe kandidaat aanbrengen, die ook effectief via Forum Jobs aan de slag gaat bij een van hun klanten, krijgen een maand gratis fitness in alle Basic-Fit clubs en een starterskit met allerlei sportattributen. “Als je weet dat maar zeventig procent van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk is, ziet Forum Jobs nog potentieel”, gaat Marjolein Geens verder. “Na een interne brainstorm kwamen verschillende ideeën uit de bus. Onze consultants weten maar al te goed dat het netwerk van onze kandidaten erg waardevol is. Iedereen kent in zijn omgeving wel iemand die op zoek is naar een nieuwe job. Reken daarbij nog eens potentiële kandidaten die de sprong niet durven wagen, maar elke dag met tegenzin aan de slag zijn. Met onze nieuwe actie willen we dat netwerk aanspreken.”