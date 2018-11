For Lovers-beurs strijkt neer in Fabriekspand 16 november 2018

Roeselare Nadat de organisatoren van Trouwen Roeselare er twee jaar terug de brui aan gaven, heeft Roeselare een nieuwe trouwbeurs.

De For Lovers-beurs duikt na Kortrijk, Antwerpen, Gent en Hasselt nu ook in de Rodenbachstad op en kiest er voor een nieuw concept.





Fabriekspand

"Omdat er al enkele jaren de vraag is van exposanten om in Roeselare een For Lovers-beurs te organiseren vinden we het nu tijd om met het nieuwe concept in Roeselare te starten", aldus Marleen Hoefkens.





"We willen niet naar de hallen omdat dit niet past in ons nieuwe concept. Onze keuze is daarentegen gevallen op het Fabriekspand, bekend in de streek, vlot bereikbaar, met voldoende parkeergelegenheid en een oppervlakte van meer dan 2. 000 vierkante meter.





In het Fabriekspand kunnen we een beurs neerzetten zoals wij het met het nieuwe concept voor ogen hebben, geen concurrentie voor onze expo-beurzen en toch succesvol."





Bruidsmode

Zo is er geen sprake van een klassieke modeshow, maar een 'tableau vivant' waarbij echte mannequins bruidsmode showen op een heel vernieuwende manier. Ook een illusionist zal er voor het nodige entertainment zorgen. Op zoek naar de mooiste huwelijkslocatie? Of meer info over het plannen van je huwelijk? Dan moet je dit weekend in het Fabriekspand zijn. Meer op www.liefdevol-trouwen.be.





