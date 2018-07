Fontein Kleine Bassin blijft actief voor vissen en tegen algen 28 juli 2018

In het kader van de aanhoudende droogte werden alle fonteinen in Roeselare stilgelegd om verdamping van het water tegen te gaan. De fontein in de Kleine Bassin wordt echter opnieuw geactiveerd omwille van de zuurstofvoorziening voor de aanwezige vissen en het voorkomen van de ontwikkeling van algen. (CDR)