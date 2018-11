Floris (30) dropt kunstwerk bovenop piramide VLAAMSE KUNSTENAAR RISKEERDE CELSTRAF IN EGYPTE STEPHANIE ROMANS CHARLOTTE DEGEZELLE

15 november 2018

02u27 0 Roeselare De West-Vlaamse kunstenaar Floris Caes alias Boccanegra heeft een kunstwerk gedropt op een van de hoogste piramides van Gizeh. Met een drone bracht hij een ronde schijf met 'het grafschrift van de mensheid' naar de top van het monument.

Een half jaar dacht Floris Caes na over de tekst die hij zou schrijven ter nagedachtenis aan de mensheid. Enerzijds moest het een waarschuwing voor de huidige generaties worden, maar de boodschap is ook gericht aan mogelijk buitenaards leven dat onze planeet zou bereiken nadat de mens al lang is uitgestorven. " Als we de toekomst willen garanderen, dan moeten we nu concrete offers brengen", zegt Caes.





Visitekaartje Aarde

De kunstenaar liet zich inspireren door de Voyager Golden Record. Dat zijn platen met afbeeldingen en geluiden van het leven op aarde die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in 1977 meestuurden aan boord van ruimtesondes Voyager 1 en 2. Een soort visitekaartje van de Aarde voor eventuele buitenaardse wezens. "Alleen, de golden record schildert een perfect plaatje, niet de realiteit", vindt Caes. De tekst op 'The Epitaph' - zoals zijn werk heet - is allesbehalve rooskleurig. Op een aluminium schijf met een doorsnede van 15 millimeter, graveerde hij een boodschap over het 'korte verblijf van de mens op deze planeet' dat eindigde in een neerwaartse spiraal. "De menselijke natuur was het enige obstakel dat we niet konden overwinnen."





"Het werk moest natuurlijk op een plaats liggen die zelfs na het einde van de mensheid, als de natuur de wereld opnieuw overneemt, vindbaar is", zegt Caes. "Zo kwam ik uit bij de 4.500 jaar oude piramiden van Gizeh, de bekendste graftombes ter wereld."





Inspecteur

Maar hoe krijg je iets ongezien bovenop een monument dat ook nog eens beschermd werelderfgoed is? Met een drone, dacht Caes. Een probleem: het is verboden om in Egypte met drones te vliegen. Wie het verbod overtreedt, kan daarvoor tot wel zeven jaar cel krijgen. "Je kàn in principe toestemming vragen", weet Caes. "Maar als je die krijgt, moet een inspecteur mee die constant over je schouder meegluurt. Dat kon ik niet gebruiken. Ik moest het stiekem doen."





Gladde oppervlak

Voor de drop koos Caes de piramide van Chefren: die is van de drie piramiden van Gizeh het best bewaard en het moeilijkst te beklimmen vanwege het gladde oppervlak. "Op 13 oktober liet ik de drone opstijgen vanop het dak van m'n Airbnb op anderhalve kilometer van de piramiden. Door hier nu mee naar buiten te komen, zal de Egyptische overheid The Epitaph misschien wel verwijderen. Als ik mensen zo kan laten nadenken over hoe egoïstisch en kortzichtig we bezig zijn en onze eigen toekomst hypothekeren, is het het allemaal waard."