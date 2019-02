Flitsgevaar CDR

01 februari 2019

15u35 0

Politiezone Riho kondigt snelheidscontroles aan voor zaterdag 2 februari in Roeselare langs de Heirweg, de Mandellaan, de Ardooisesteenweg en de Iepersestraat. Op zondag 3 februari wordt er geflitst in Izegem langs de Kortrijkstraat, de Ardooisestraat, de Gentseheerweg en de Kachtemsestraat. Op woensdag 6 februari tot slot matig je best je snelheid in Roeselare langs de Bornstraat, de Mandellaan, de Kachtemsestraat, de Diksmuidsesteenweg en de Izegemseaardeweg.