Flitsgevaar CDR

05 april 2019

10u39 5

Politiezone Riho kondigt voor volgende week snelheidscontroles aan op drie dagen. Op woensdag 10 april wordt de snelheidsradar opgesteld in Roeselare op de Moorseelsesteenweg en Meensesteenweg. Op donderdag 11 april wordt er geflitst op de Rijksweg, Ardooisestraat, Ambachtenstraat, Hondekensmolenstraat en Lendeleedsestraat in Izegem. Op vrijdag 12 april trap je best niet te hard op het gaspedaal in Hooglede in de Ieperstraat, Grijspeerdstraat, Delaeystraat, Rijksweg en Stationsstraat.