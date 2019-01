Flitsgevaar CDR

04 januari 2019

Opvallend veel snelheidscontroles de komende dagen in politiezone Riho. Op zaterdag 5 januari controleren ze in Roeselare de snelheid langs de Sint-Eloois-Winkelsestraat, de Moorseelsesteenweg, de Meiboomlaan en de Rijksweg. In Hooglede wordt er daarentegen geflitst langs de Amersveldestraat, de Rijksweg , de Bruggestraat, de Delaeystraat en de Ieperstraat. Op zondag 6 januari matig je best de snelheid in Izegem langs de Roeselaarsestraat, de Gentseheerweg, de Lendeleedsestraat en de Rijksweg. De snelheidsradar wordt op dinsdag 8 januari opgesteld in Hooglede langs de Delaeystraat , de Stationsstraat , de Roeselarestraat , de Rijksweg en de Ieperstraat, terwijl er op woensdag 9 januari flitscontroles zijn in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Iepersestraat, de Mandellaan, de Ardooisesteenweg en de Heirweg.