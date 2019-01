Flitsgevaar CDR

25 januari 2019

Opgepast! Politiezone Riho kondigt voor de komende dagen een reeks snelheidscontroles aan in zowel Roeselare, Izegem als Hooglede. Morgen, zaterdag 26 januari, wordt de snelheidsradar opgesteld in Hooglede langs de Bruggesteenweg, de Ieperstraat, de Grijspeerdstraat en de Kortemarkstraat. Op zondag 27 januari is er flitsgevaar in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Diksmuidsesteenweg, de Hoogleedsesteenweg en de Iepersestraat. Maandag 28 januari matig je best je snelheid in Izegem langs de Italianenlaan, de Kachtemsestraat, de Ardooisestraat, de Prins Albertlaan en de Rijksweg. Op dinsdag 29 januari trap je best niet te hard op het gaspedaal in Hooglede langs de Koolskampstraat, de Stationsstraat, de Bruggestraat, de Roeselarestraat en de Kortemarkstraat. Voor woensdag 30 januari, donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari zijn er geen snelheidscontroles aangekondigd.