Flitsgevaar 25 juni 2018

02u41 0

Agenten van de politiezone Riho controleren op dinsdag 26 juni de snelheid in Roeselare langs de Iepersestraat en de Moorseelsesteenweg. Op vrijdag 29 juni zijn er flitscontroles in Izegem langs de Ardooisestraat, de Gentseheerweg, de Prins Albertlaan, de Rijksweg en de Leenstraat. Op zaterdag 29 juni tot slot matig je best je snelheid in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Diksmuidsesteenweg, de Iepersestraat, de Mandellaan en de Moorseelsesteenweg. (CDR)