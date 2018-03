Flitsgevaar 12 maart 2018

Agenten van de politiezone Riho controleren op maandag 12 maart de snelheid in Roeselare langs de Merelstraat en de Hoogleedsesteenweg. Op woensdag 14 maart staat de snelheidsradar in Hooglede langs de Diksmuidsesteenweg, de Rijksweg, de Ieperstraat, de Kortemarkstraat en de Bruggestraat. Op vrijdag 16 maart is er ten slotte een kans om geflitst te worden indien je te snel rijdt in Roeselare langs de Blinde Rodenbachstraat de Hoogleedsesteenweg, de Oostnieuwkerksesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en de Meensesteenweg. (CDR)