Flitsgevaar 07 april 2018

02u35 0 Roeselare Agenten van de politiezone Riho controleren op maandag 9 april de snelheid in Roeselare langs de Mandellaan, de Meensesteenweg, de Hoogleedsesteenweg, de Oostnieuwkerksesteenweg en de Oude Zilverbergstraat.

Op dinsdag 10 april wordt er gekiekt in Izegem langs de Rijksweg, de Kortrijksestraat, de Gentseheerweg, de Reperstraat en de Ardooisestraat. De snelheidsradar wordt op woensdag 11 april opgesteld in Hooglede langs de Diksmuidsesteenweg, de Delaeystraat, de Hogestraat, de Kortemarkstraat en de Bruggesteenweg. Op donderdag 12 april wordt er geflitst in Roeselare langs de Oude Zilverbergstraat en de Meensesteenweg en op vrijdag 13 april zijn er controles in Izegem langs de Prins Albertlaan, de Ardooisestraat, de Ambachtenstraat, de Hondekensmolenstraat en de Lendeleedsestraat. Voor het weekend tenslotte zijn er geen aangekondigde snelheidscontroles.





(CDR)