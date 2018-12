Flitsgevaar CDR

17 december 2018

Agenten van de politiezone Riho controleren morgen, dinsdag 18 december, de snelheid in Hooglede langs de Diksmuidsesteenweg en de Roeselarestraat. Op woensdag 19 december stellen ze de snelheidsradar op in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Iepersestraat, de Mandellaan, de Ardooisesteenweg en de Heirweg in Beveren. Voor de rest van de week zijn er geen snelheidscontroles aangekondigd. Dit betekent echter niet dat er geen onaangekondigde controles kunnen zijn.