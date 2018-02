Flitsgevaar 19 februari 2018

Politiezone Riho kondigt snelheidscontroles aan op maandag 19 februari in Roeselare langs de Meensesteenweg, Mandellaan, Kachtemsestraat, Diksmuidsesteenweg en de Izegemseaardeweg. Op dinsdag 20 februari wordt er geflitst in Izegem langs de Heilig-Hartstraat, de Gentseheerweg, de Lendeleedsestraat, de Reperstraat en de Rijksweg. Op woensdag 21 februari matig je best je snelheid in Roeselare langs de Meiboomlaan en de Oude Zilverbergstraat. Voor de rest van de week zijn er geen aangekondigde controles. (CDR)