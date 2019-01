Flitsgevaar CDR

19 januari 2019

Agenten van de politiezone Riho controleren dinsdag 22 januari de snelheid in Roeselare langs de Groenestraat, Oostnieuwkerksesteenweg, Meensesteenweg , Wijnendalestraat en de Kachtemsestraat. In Hooglede zijn er daarentegen aangekondigde controles in de Amersveldestraat, langs de Rijksweg , Hogestraat, Ieperstraat en de Grote Noordstraat. Op woensdag 23 januari wordt de snelheidsradar in Roeselare opgesteld langs de Rijksweg, de Diksmuidsesteenweg, de Oostnieuwkerksesteenweg en de Ardooisesteenweg en op donderdag 24 januari duw je je gaspedaal best niet te stevig in langs de Roeselaarsestraat, de Gentseheerweg, de Hondekensmolenstraat en de Lendeleedsestraat in Izegem. Vrijdag 25 januari zijn er controles langs de Heilig Hartstraat, Noordkaai , Slagmeersenstraat, Kachtemsestraat en Leenstraat in Izegem en op zaterdag 26 januari langs de Bruggesteenweg, de Ieperstraat, de Grijspeerdstraat en de Kortemarkstraat in Hooglede. Op zondag 27 januari tot slot zijn er snelheidscontroles in Roeselare langs de Meensesteenweg, Diksmuidsesteenweg, Hoogleedsesteenweg en de Iepersestraat.