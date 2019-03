Flitsgevaar CDR

08 maart 2019

09u25 0

Politiezone Riho kondigt voor volgende week enkele snelheidscontroles aan. Op maandag 11 maart wordt de snelheidsradar opgesteld in Hooglede langs de Diksmuidsesteenweg, de Bruggestraat, de Ieperstraat, de Kortemarkstraat en de Bruggestraat. Op donderdag 14 maart wordt de snelheid gecontroleerd in Roeselare langs de Blinde Rodenbachstraat, de Hoogleedsesteenweg, de Oostnieuwkerksesteenweg, de Diksmuidsesteenweg en de Meensesteenweg. Op vrijdag 15 maart tot slot wordt er geflitst in Izegem langs de Prinsessestraat, de Leenstraat, de Meensesteenweg, de Rijksweg en de Prins Albertlaan.