Flitsgevaar 29 januari 2018

Politieagenten van politiezone Riho controleren vandaag de snelheid langs de Groenestraat en de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare.





Op woensdag 31 januari wordt er geflitst in Izegem langs de Heilig Hartstraat, de Noordkaai, de Slagmeersenstraat, de Kachtemsestraat en de Leenstraat.





Op vrijdag 2 februari matig je best je snelheid in Hooglede langs de Amersveldestraat, de Rijksweg, de Bruggestraat, de Delaeystraat en de Ieperstraat. (CDR)