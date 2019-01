Flitsgevaar CDR

11 januari 2019

Agenten van de politiezone Riho controleren morgen, zaterdag 12 januari, de snelheid in Izegem langs de Kachtemsestraat, de Prins Albertlaan, de Rijksweg en de Kortrijksestraat. In Hooglede zijn er daarentegen snelheidscontroles in de Delaeystraat, de Stationsstraat, de Roeselarestraat, de Bruggestraat en de Ieperstraat. Op zondag 13 januari wordt de snelheidsradar opgesteld in Hooglede langs de Bruggesteenweg, de Ieperstraat, de Grijspeerdstraat en de Kortemarkstraat. Op maandag 14 januari matig je best je snelheid in Roeselare langs de Meensesteenweg, de Mandellaan, de Kachtemsestraat, de Diksmuidsesteenweg, de Heirweg en de Izegemseaardeweg. In Izegem wordt er die dag geflitst in de Prinsessestraat, de Prins Albertlaan, de Roeselaarsestraat, de Gentseheerweg en de Lendeleedsestraat. Op woensdag 16 januari wordt de snelheidsradar opnieuw in Izegem opgesteld: langs de Prinsessestraat, de Rijksweg, de Leenstraat, de Ambachtenstraat en de Baronstraat. De laatste aangekondigde snelheidscontroles voor volgende week staan tot slot gepland op donderdag 17 januari. Dan matig je best je snelheid in Hooglede langs de Diksmuidesteenweg, de Stationsstraat, de Bruggestraat, de Roeselarestraat en de Kortemarkstraat.