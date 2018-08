Fitnesscenter pronkt met eigen 'Muscle Beach' 20 augustus 2018

Opvallend tafereel zaterdag op de parking van Oxygen Fitness langs de Bruggesteenweg. Medewerkers van het fitnesscenter sleepten een aantal krachttoestellen, gewichten en zware halters naar buiten, lieten kilo's zand aanrukken en versierden het geheel met een loungehoekje, afgewerkt met tropische planten. Zo werd het mythische 'Muscle Beach' tot leven gebracht op Roeselaarse bodem. Muscle Beach - letterlijk: spierbalstrand - is een plaatsje aan het strand van Santa Monica, Californië dat al sinds midden vorige eeuw bekend staat als het mekka van de bodybuilding in openlucht. Onder meer Arnold Schwarzenegger was er destijds vaste klant. Reden genoeg om de parking van Oxygen Fitness even om te toveren tot pop-upstrand. (SVR)