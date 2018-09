Fitness Sportoase heropent zaterdag na brand 03 september 2018

De fitness in het nieuwe zwembad Sportoase in Roeselare zal zaterdagochtend opnieuw de deuren openen. Vorige week dinsdag brak er, amper twee dagen na de opening, brand uit in een van de sauna's. Ook de fitness en bijhorende kleedkamers bleven dicht. Zaterdag heropent de fitness. De kleedkamers, waar de grootste brandschade is, zullen nog niet beschikbaar zijn. Als commerciële geste krijgen bestaande en nieuwe fitnessleden tot en met zondag 16 september een korting aangeboden. (LSI)