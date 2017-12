Fietstocht voor Onze Kinderen krijgt duwtje in de rug van 9.420 euro 02u38 0 Foto SVR Mathieu Vancanneyt van Chateau Residenties overhandigt de cheque aan Kim Den Baes. Links Marc Vermeulen, met de fiets aan de hand Jasper Dejonckheere en Toon Wybo. Roeselare Jasper Dejonckheere, Jasper Delbecke en Toon Wybo fietsen morgen van Brussel naar Roeselare voor het goede doel: de vzw Onze Kinderen. De drie vrienden krijgen meteen al een duwtje in de rug dankzij Chateau Residenties.

De drie hopen met hun fietstocht wat geld in het laatje te brengen voor vzw Onze Kinderen, een Roeselaars begeleidingscentrum voor kwetsbare jongeren. Ze mikten op 1.000 euro, maar dat was buiten Chateau Residenties - Hotel Invest gerekend. Sinds oktober zet het Oostendse vastgoedbedrijf 250 euro per verkocht appartement opzij voor de vzw. Gisteren overhandigde het bedrijf een eerste cheque van maar liefst 9.420 euro. "Een mooiere start hadden we ons niet kunnen wensen", zegt Jasper Dejonckheere, behalve fervent fietser ook opvoeder bij Onze Kinderen. Opmerkelijk is dat de sponsorrit op zijn verjaardag valt. "Dat is geen toeval. 30 december is geen leuke dag om je verjaardag te vieren. Een feestje geven op die datum is uitgesloten, dus om toch iets om handen te hebben ben ik vorig jaar met twee vrienden van Brussel naar Roeselare gefietst. In de vrieskou hebben we toen 165 kilometer afgemaald. Zaterdag doen we die rit opnieuw, maar nu voor een goed doel. Er gaat trouwens voor het eerst ook een volgwagen mee met wisselstukken. Gedaan met platte banden herstellen met ijskoude vingers."





Storten voor de sponsorrit BXL-RSL kan nog steeds. Giften zijn meer dan welkom op het rekeningnummer BE14 4675 0473 9183. (SVR)