Fietsster opgeschept 02u54 0

Op het kruispunt van de Koestraat en de Rijksweg (N36) in Rumbeke (Roeselare) is gisteren net voorbij het middaguur een 64-jarige fietsster uit Roeselare door een wagen opgeschept. Rita V. kwam met haar fiets uit de Koestraat en stak volgens automobilist Dieter D. (50) uit Izegem, die de Rijksweg volgde met zijn Volvo, zonder stoppen de drukke gewestweg over. De automobilist remde uit alle kracht maar kon de fiets van de vrouw niet meer ontwijken. Ze kwam ten val en klaagde vooral over hoofdpijn. De vrouw kon geen woord uitbrengen en bleek ook doof. Met een ambulance werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. Daar bleken haar verwondingen mee te vallen. Door het ongeval bleef de linker rijstrook richting Izegem een tijd voor het verkeer afgesloten. (LSI)