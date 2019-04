Fietsster komt ten val door oliespoor in Roeselare LSI

Op de hoek van de Molenstraat en de Kermisstraat in Roeselare is maandag rond 17.30 uur een fietsster ten val gekomen. De vrouw gleed in de bocht uit op een oliespoor. Even voordien had een automobilist zich miskeken op een verkeersdrempel. Hij reed met een te hoge snelheid over de snelheidsremmer, waardoor de carter van zijn motor en dus ook alle olie uit de motor liep. De automobilist slaagde er nog in enkele honderden meters verder te rijden, maar moest zich in de Westlaan uiteindelijk toch langs de kant van de weg zetten. De politie stelde een proces-verbaal op. De fietsster hield er besmeurde kledij aan over, maar kon nadien haar weg verderzetten. Doordat de veroorzaker gekend is, zal ze haar schade op diens verzekering kunnen verhalen. De brandweer van de zone Midwest zorgde er met water en detergent voor dat het oliespoor opgekuist kon worden.