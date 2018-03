Fietsster (15) zwaargewond na botsing met bus 06 maart 2018

02u33 0 Roeselare Op het kruispunt van de Spilleboutdreef en 't Hof van Henneken in Roeselare is even over vier uur gisteren namiddag een 15-jarige fietsster uit Hooglede zwaargewond geraakt.

Margot V. reed na schooltijd met haar fiets van haar school via het station richting cultuurcentrum De Spil. Aan het kruispunt van De Spil kwam ze plots in contact met een accordeonbus van De Lijn. Het meisje kwam ten val en raakte met haar voet onder de bus. Toevallige passanten schoten te hulp in afwachting van de hulpdiensten. Haar voet raakte zwaar toegetakeld, maar zelf bleef Margot V. bij bewustzijn.





Met een ambulance werd ze naar het vlakbij gelegen ziekenhuis gebracht. Ook de buschauffeur kreeg bijstand van een medisch team. Hij verkeerde in shock, net als een passagierster van de bus. De bus reed van Roeselare via Passendale richting het station van Ieper. Een dertigtal reizigers, voornamelijk scholieren, moesten ruim een half uur geduld oefenen vooraleer ze verder konden rijden. De Lijn zorgde voor een andere buschauffeur. Door het ongeval ontstond er tijdens de avondspits langs de drukke Spilleboutdreef heel wat verkeershinder. (LSI)