Fietspad achter TRAX-site klaar tegen september 07 juni 2018

Het fietspad achter de TRAX-site moet tegen halfweg september klaar zijn. Dat laat mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) weten. "We zaten samen met de aannemer die ons deze timing bevestigt", zegt ze. "Hij heeft in totaal 55 werkdagen om het fietspad met een lengte van 1,1 kilometer aan te leggen. Hiermee wordt de missing link gerealiseerd waardoor er straks een veilig, vrijliggend fietspad zal liggen van in de Wijnendalestraat in Beveren tot de Izegemsestraat in Rumbeke, de grens met Izegem." (CDR)