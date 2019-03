Fietskaffee palmt leegstaande bib De Vriendschap in CDR

18 maart 2019

15u18 2 Roeselare De vrijwilligers van Kippegem, de pop-upontmoetingsplaats op de Onze-Lieve-Vrouwenmarkt, organiseren op zaterdag 23 maart een allereerste Fietskaffee.

Vanaf 14 uur is iedereen welkom in de vroegere bibliotheek De Vriendschap om er onder begeleiding aan hun fiets te sleutelen. Dit is gratis in de hoop meer mensen op de fiets te krijgen. Gelijktijdig kan je er ook genieten van een drankje en een streepje muziek, een ontmoetingsmoment voor de buurt. De opbrengst van de drankverkoop gaat naar Kippegem, meer specifiek voor maïs voor de kipjes, herstelmateriaal voor de hokken, beplanting,… Ook oude, afgedankte fietsen zijn welkom. Die worden, na eventueel herstel, geschonken aan mensen die zich geen fiets kunnen aanschaffen.