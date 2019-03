Fietsersbond Roeselare wijst beleidsmakers op fietsknelpunten CDR

24 maart 2019

11u32 0

Fietsersbond Roeselare, die ijvert voor een beter fietsklimaat in de stad, organiseerde zondagvoormiddag een fietstocht voor de beleidsmakers langs een reeks fietsknelpunten in de stad. “We willen hen aan den lijve laten ondervinden waar het beter kan”, aldus voorzitter Patrick Plyson. “We kunnen wel niet alle knelpunten aandoen want dan zouden we een maand onderweg zijn.” Er is dus nog wel wat werk aan de winkel om Roeselare fietsvriendelijker te maken. En dat begint op het Stationsplein. “Voor velen is het niet duidelijk dat je hier overal mag fietsen”, aldus Plyson. “Een goeie communicatie is dus nodig. Wij stellen duidelijk aangeduide verlaagde boordstenen voor zodat er natuurlijke fietslijnen ontstaan. Ook staan er her en der paaltjes en andere obstakels die bij duisternis of regenweer niet goed zichtbaar zijn. Misschien kunnen die uitgerust worden met een ledlichtje?” Andere knelpunten die de Fietserbond aantoonde waren onder meer de Iepersestraat waar de fietspaden te smal zijn volgens de Fietsersbond en de snelheid van de automobilisten onvoldoende wordt geremd, de nood aan extra bewustmaking rond de Kattenstraat die een fietsstraat is en het gebrek aan ruimte voor fietsers in de Rumbeeksesteenweg aan het kruispunt met de Koning Albert I-laan.

Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) fietste mee en juicht het initiatief toe. “Sinds 2012 zitten wij quasi zeswekelijks samen met de Fietserbond. Zij zijn als het ware ervaringsdeskundigen als het gaat over fietsen in Roeselare”, reageert ze. Hun input is heel leerrijk en dankzij hen hebben we al veel goeie dingen opgepikt. Ze tonen zich constructief en beseffen ook Rome niet in één dag gebouwd is. Waar ze ons op vandaag op wijzen nemen we zeker mee en ze kunnen er op aan dat we de nauwe samenwerking ook in de toekomst verderzetten.”