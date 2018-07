Fietser (86) sterft bij dwarsen van de drukke Rijksweg 31 juli 2018

02u45 0 Roeselare Een ongeval langs de Rijksweg (N36) heeft gisteren het leven gekost van Sebastiaan Degryse, een fervente fietser van 86 jaar uit Roeselare. De man werd in Rumbeke gegrepen door een wagen toen hij vanuit de Koestraat de drukke gewestweg dwarste.

Een jong gezin uit het Roeselaarse reed gisterennamiddag iets voor half drie op de Rijksweg in de richting van Izegem. Ter hoogte van de Koestraat werd de bestuurder verrast door een fietser die de N36 dwarste.





"De fietser dook ineens op, mijn man kon een aanrijding onmogelijk vermijden", zegt de echtgenote van de automobilist. De klap was bijzonder zwaar. Sebastiaan Degryse, die reed met een elektrische fiets, werd opgeschept. De auto van het gezin kwam enkele tientallen meters verder tot stilstand. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor de 86-jarige fietser kwam alle hulp te laat. De man overleed ter plaatse. Het parket van Kortrijk stuurde een verkeersdeskundige. De N36 bleef bijna drie uur lang afgesloten tussen de kruispunten van de Moorseelsesteenweg en de Oekensestraat, voor het verkeer dat in de richting van Izegem reed. Sebastiaan Degryse is getrouwd met Thérèse Pouille. Het gezin telt met Jean-Vasco Degryse (61) één zoon. Een dochter overleed lange tijd geleden al. Het slachtoffer werkte vroeger bij de NMBS als atelierverantwoordelijke voor het onderhoud van locomotieven.





(VHS)