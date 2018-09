Fietsen Soenen voortaan speciaalzaak voor e-bikes 06 september 2018

02u28 0 Roeselare Fietsen Soenen in de Hoogleedsesteenweg wordt een speciaalzaak in e-bikes en gaat daarvoor samenwerken met Cool Electro Cycles.

"Fietsen Soenen bestaat sinds 1983 en onze speciaalzaak is in 2015 opgericht", vertellen Nicolas en Christophe Cool. "Met deze samenwerking bundelen we onze kennis. Zaakvoerders Filiep Soenen en Martine blijven aan boord, net als mecaniciens Lowie en Mick, die zich verder bijscholen over elektrische fietsen. De shop in de Hoogleedsesteenweg 155 en de Giant Store in de Westlaan 528 krijgen geleidelijk aan een nieuwe look, met natuurlijke elementen, meer ruimte voor fietsen en een gerichter gamma elektrische fietsen, om de beleving nog te verhogen. We onderscheiden ons door een breed aanbod aan elektrische fietsen. Er is voor elk wat wils, ook voor wie geen fortuin kan uitgeven aan een e-bike. Verder hebben we ook stadsfietsen, mountainbikes, racefietsen, bak- en kinderfietsen in het gamma. Als deel van het concept kunnen alle fietsen er getest worden." Herstellingen aan niet-elektrische fietsen blijven er mogelijk. (VDI)