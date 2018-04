Fietsen op Bruanebrug? 58 euro boete POLITIE TREEDT VOORTAAN STRENGER OP TIJDENS OMLEIDING CHARLOTTE DEGEZELLE

18 april 2018

02u33 0 Roeselare Dagelijks volgen er 400 vrachtwagens de omleiding over de Bruanebrug in Roeselare, maar fietsers en bromfietsers lappen er toch massaal het rijverbod aan hun laars. De politie treedt dan ook strenger op. Wie de brug al fietsend oversteekt, krijgt een boete van 58 euro.

Het stadsbestuur en politiezone Riho lanceerden een maand geleden een oproep die levens kan redden. Door aanpassingswerken aan de Schaapbrug wordt alle verkeer dat er normaal passeert, inclusief dik 400 vrachtwagens daags, omgeleid via de Bruanebrug. Maar die is hier eigenlijk niet voor geschikt door een dode hoek ter hoogte van de Beurtkaai. Het kan evenwel niet anders en daarom gelden drastische maatregelen. Fietsers en bromfietsers die van Rumbeke komen, mogen niet op de brug rijden. Willen ze er toch over, dan moeten ze afstappen, oversteken naar het voetpad aan de andere kant van de brug en die vervolgens met de (brom)fiets aan de hand dwarsen.





Risico

Hoewel het fietspad vanuit Rumbeke versperd werd, rijden een maand na de start van de werken aan de Schaapbrug heel wat fietsers toch over de Bruanebrug. Op de rijweg dan nog wel. "We merken inderdaad dat heel wat fietsers en bromfietsers de wegcode niet volgen, wat heel spijtig is", zegt schepen Coppé.





"Enkel als de politie aanwezig is om te controleren, stappen ze af om de brug te voet te kruisen. Het gaat hier nochtans om een heel risicovol punt. Tot nu toe is er gelukkig niets ernstigs gebeurd, maar fietsers die toch over de Bruanebrug rijden, moeten goed beseffen dat ze hier een enorm risico nemen. Als er iets gebeurt, is het bovendien hun eigen verantwoordelijkheid." Voor Curd Neyrinck, korpschef van de politiezone Riho, is de tijd van voorlichten dan ook voorbij. "Tot nu toe was er een gedoogbeleid bij de controles. Onze mensen waarschuwden en sensibiliseerden", zegt hij.





Laatste middel

"Verbaliseren is veelal het laatste middel. Maar aangezien we merken dat er vooral in de voormiddag heel wat mensen toch over de Bruanebrug fietsen, gaan we nu over tot het uitschrijven van boetes. We kunnen er niet 24 uur op 24 aanwezig zijn. Onze motards en het interventieteam blijven toezicht houden, maar minder frequent. Fietsers en bromfietsers die betrapt worden op het niet naleven van het doorrijverbod, mogen op een boete van 58 euro rekenen."





De werken aan de Schaapbrug zitten overigens op schema. "Het moet lukken om de aangekondigde datum van eind juni te halen", aldus schepen Coppé. Tot dan blijft de maatregel voor (brom)fietsers aan de Bruanebrug gelden.