Fietsdief terecht voor stamp bij achtervolging 23 november 2018

Een amper 18-jarige Fransman kijkt aan tegen een mogelijke celstraf van negen maanden en 800 euro boete.





Samen met een minderjarige kompaan stal hij op 8 september in Roeselare een mountainbike. Een getuige zag hoe het duo de fiets in de wagen stopte en verwittigde de politie. Die merkte plots het voertuig op. Wat volgde, was een achtervolging aan 180 kilometer per uur over de snelweg. De bestuurder werd geklist, maar Remi M. vluchtte te voet. Een agent had hem bijna te grazen, maar kreeg een stamp. Niet veel later kon de jonge Fransman toch geklist worden. Voor de rechter ontkende hij dat hij geweld had gebruikt. Vonnis op 5 december. (LSI)