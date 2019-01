Familiekunde Vlaanderen, regio Roeselare-Leie komt thuis in Oekens gemeentehuis CDR

25 januari 2019

Familiekunde Vlaanderen, regio Roeselare-Leie is verhuisd. De vereniging had jaren lang hun vaste stek in een stadsgebouw langs de Kokelarestraat. Maar dat pand wordt nu verkocht. Het stadsbestuur biedt hen opnieuw onderdak in het vroegere Oekense gemeentehuis aan de Plaats. “Aanvankelijk dachten we eraan om het oude gemeentehuis een woon- in plaats van een gemeenschapsfunctie te geven”, aldus schepen Nathalie Muylle (CD&V). “Maar we stapten snel van dat idee af. Het oude gemeentehuis is echt een baken en identiteitsbepalend voor de Oekense gemeenschap. We informeerden eerst of de Oekense verenigingen interesse hadden, maar zij verzamelen zich eerder in en rond de school. Familiekunde was wel geïnteresseerd. We voerden wat aanpassingen, van nieuw sanitair over een nieuwe keuken en een vernieuwde stoep, uit en zijn heel blij dat zij hier nu hun documentatiecentrum hebben. Zeker ook omdat ze een opendeurpolitiek hebben waardoor het oude gemeentehuis voor iedereen toegankelijk is en zo een wijkplek wordt. In een volgende fase gaan we ook de verdieping opknappen en die een invulling geven.”

Na de verhuis van al hun documentatiemateriaal eerder deze maand voelt Familiekunde zich ondertussen thuis in Oekene. We zijn echt heel blij met onze nieuwe stek”, aldus voorzitter Wilfried Devoldere. “Iedereen is welkom op onze opendeurnamiddag op zaterdag 9 februari van 14 tot 17.30 uur. De bezoekers zullen rondgeleid worden en kunnen vragen stellen over het opmaken van stambomen. Op basis van die vragen willen we op termijn graag workshops inrichten.”