Familiekunde verhuist 2.300 kilo archiefmateriaal naar nieuw documentatiecentrum in Oekens gemeentehuis Charlotte Degezelle

09 januari 2019

16u47 0

Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie verhuist vandaag vanuit de oude gebouwen van het CVO in het centrum van Roeselare naar het oude Oekense gemeentehuis dat na vijf jaar leegstand een nieuwe bestemming krijgt. De verhuis is een waar huzarenwerk: 300 bakken met samen 200.000 rouwprentjes en 292 archiefdozen, samen goed voor zo’n 2.300 kilo papier, moeten een nieuwe plek krijgen.

Van het oude Oekense gemeentehuis tot aan het kruispunt van de Oekensestraat en de Rijksweg, maar dan heen en terug. Dat is goed 500 meter of de totale lengte van alle bakken en archiefdozen die Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie vandaag verhuist. De vereniging was de voorbije 20 jaar te vinden in de oude gebouwen van het CVO in de Kokelarestraat waar ze één lokaaltje ter beschikking hadden. “Die locatie was met de jaren veel te klein geworden”, vertelt voorzitter Wilfried Devoldere. De rekken reikten quasi tot tegen het plafond waardoor veel mensen niet langer durfden om de zware dozen van de schappen te halen. Ook palmden we al een stuk van de gang in.”

Familiekunde was zelf vragende partij om te verhuizen. Tegelijkertijd heeft Stad Roeselare plannen om het gebouw samen met de naastgelegen kinderopvang De Speelvogel te verkopen. Begin 2018 kreeg Familiekunde te horen dat het leegstaande Oekense gemeentehuis hun thuis kon worden. “Wij waren direct enthousiast. Hier in Oekene hebben we heel wat parking voor de deur en veel meer ruimte ter beschikking wat ons de mogelijkheid geeft om onze collectie her te bekijken en opnieuw te klasseren.”

In september startten Brigitte Willaert, Hubert Vandenbussche en Marc Vandenberghe met het uittekenen van de plannen. “De eerste stap in ons verhuisproces. Er moest bepaald worden welke documenten op welke plek bewaard zouden worden” aldus Wilfried. Gelijktijdig knapte Stad Roeselare het gebouwtje op. De elektriciteit en verwarming werden vernieuwd en er werd een kitchenette en sanitair geïnstalleerd. “Wij kochten zelf nieuwe rekken aan en installeerden die. De voorbije weken verhuisden we al wat kleinere spullen. Vandaag is d-day voor ons. Samen met de stadsdiensten verhuizen we ons volledige papieren documentatiecentrum.” En dat loopt op wieltjes. Leden van Familiekunde zetten alle dozen en bakken op paletten die door de stadsdiensten worden ingeladen en naar Oekene gebracht. Daar staan opnieuw enkele mensen van Familiekunde klaar om alles op z’n plek te zetten. “Het is de bedoeling dat alle items vandaag worden overgebracht. Tegen het einde van de maand moet alles op de juiste plek staan. Op 9 februari plannen we een opendeur. Dan kan iedereen komen kennismaken met ons nieuw opzoekingscentrum. Door de verhuis zijn we sinds 18 december gesloten, maar vanaf 12 februari is iedereen hier in Oekene welkom voor opzoekingswerk of een ontmoetingsmoment.”

Meer op http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be.