Familiekunde brengt voorouders Michel Veracx in kaart CDR

19 januari 2019

Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie organiseerde naar jaarlijkse traditie hun nieuwjaarsreceptie in De Zilverlink. Jaar na jaar overhandigen ze een kwartierstaat aan een verdienste Roeselarenaar. Deze keer bracht Familiekunde de familiegeschiedenis van Michel Veracx, voorzitter van de Roeselaarse Klokkengilde, in kaart. Tijdens de receptie werd ook Valère Hauspie gehuldigd die al 40 jaar actief is binnen familiekunde.