Familiefeest eindigt met drama VADER STERFT NA KLAP TEGEN TRUCK, VROUW EN KINDEREN GEWOND HANS VERBEKE EN MATHIAS MARIËN

06 november 2018

02u24 37 Roeselare Op de terugweg van een verjaardagsfeest met zijn familie in De Haan is Steven Verbrigghe (40) uit Beveren bij Roeselare om het leven gekomen. Zijn auto botste frontaal met een vrachtwagen. De echtgenote en twee kinderen van Steven raakten gewond.

Tania Verbrigghe, een zelfstandig thuisverpleegster uit De Haan, nodigde zondag haar familie uit voor een brunch. "Mijn dochter Kaya is 19 geworden en dat wilden we vieren", zegt de vrouw. "Ook mijn oudste zus Janniek, zelf jarig zondag, was er bij, net als mijn andere zus Isabelle en Steven, onze benjamin. We hadden het erg fijn: goeie sfeer, lekker eten, zalig kletsen met de gezinnen ondereen. Iets voor half vijf stapten Steven en zijn gezin in de wagen om naar huis te rijden, in Beveren bij Roeselare. We zwaaiden nog en wensten hen een veilige thuiskomst. Maar een kwartier later rinkelde mijn telefoon. Het was Katariena, de vrouw van Steven. Dat er een ongeval was gebeurd, in Klemskerke, en dat het ernstig was. Ik ben direct in mijn wagen gesprongen en belde naar mijn zus Janniek, die kort voor Steven naar huis was vertrokken."





Aanbidden

"In de Dorpsstraat was de weg afgesloten. We mochten niet dichter. De brandweer was volop aan de slag, Steven zat gekneld in zijn auto, een Chevrolet-volumewagen. Het was een drukte van jewelste. Informatie kregen we niet. Maar toen er een kwartier later een rode tent werd geplaatst, zonk de moed ons in de schoenen. We hebben enkel nog Katariena gezien en de kindjes, vlak voor ze naar het ziekenhuis werden overgebracht. Met hen komt alles goed."





Steven Verbrigghe overleed ter plaatse. Zijn echtgenote brak beide voeten. De kinderen, een jongetje van 9 en een meisje van 7, raakten lichtgewond. Volgens het parket gebeurde het ongeval toen de vader om nog onbekende reden in een bocht op het andere rijvak terechtkwam en daar frontaal tegen een vrachtwagen botste. De chauffeur daarvan, een man van 29 uit Oostende, bleef ongedeerd. Er is geen sprake van overdreven snelheid. "Dit is zo onrechtvaardig", zegt Tania Verbrigghe. "Ons kleine broertje, onze benjamin die we altijd zo hebben verwend, is er niet meer. Steven was de tofste, leukste en grappigste broer die je je kon indenken. Hij zei wel eens al plagend dat we dramaqueens waren. En misschien was het soms ook wel zo. Steven was bovendien een superpapa. Hij aanbad Katariena en zijn kinderen nog net dat tikkeltje meer. Waarom moest dit nu in godsnaam gebeuren?"





Dosko

Ook in Beveren is het slechte nieuws als een bom ingeslagen. Steven was een dag voordien nog present bij Dosko Beveren, waar zijn zoontje moest voetballen. In basisschool De Bever, waar de twee kindjes les volgen, werd het slechte nieuws in de beide klassen op een gepaste manier uit de doeken gedaan. De ouders van alle andere leerlingen werden via mail op de hoogte gebracht. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitvaartplechtigheid van Steven Verbrigghe plaatsvindt.