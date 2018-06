Familie bouwt 'paardenambulance' REPLICA VAN WOI-ZIEKENWAGEN TE ZIEN IN HISTORISCHE KARAVAAN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u37 0 Roeselare Elk weekend in 17 maanden: zo lang heeft Peter Staelens (52), met de hulp van echtgenote en zoon, getimmerd aan een replica van een ziekenwagen uit WOI. Met die ambulance, voortgetrokken door paarden, neemt hij in augustus deel aan de historische karavaan De Bevrijding.

Al van in de jaren 90 is Peter Staelens gebeten door het restaureren van oude wagens. De voorbije jaren stond die hobby op een laag pitje, maar De Bevrijding deed de oude passie weer oplaaien. "Eind september 1918 lanceerde het Belgische leger samen met de Britten en Fransen het eindoffensief om ons land te bevrijden. Een derde van de ongeveer 40.000 gesneuvelde Belgische soldaten verloor toen het leven", weet Peter. "De Patrouilleurs willen met De Bevrijding hulde brengen aan onze soldaten via een tocht van Lo-Reninge naar Deinze. Het gaat om een colonne Belgische, Britse en Franse soldaten te paard, met de fiets of te voet, in uniform en met materiaal van toen, en met in hun zog een karavaan veldkeukens, transportwagens,... De tocht start op 13 augustus en eindigt op 19 augustus. M'n kameraad Patrick Trio neemt deel met een Belgische legerkar en wakkerde bij mij het vuur aan om ook een bijdrage te leveren."





Uniformen

Via David Moortgat, voorzitter van De Patrouilleurs, kwam Peter te weten dat ze nog authentieke voertuigen uit WOI zochten. "Er bleek geen enkele door paarden getrokken Belgische ambulance, model 1910, meer te bestaan. Ik besloot er zelf een te maken." Op basis van oude foto's ontwierp hij eerst bouwplannen. Vervolgens kocht hij een wrak van een boerenwagen uit 1920 aan voor metalen onderdelen zoals de vering, het remsysteem en de assen en bestelde hij vier houten wielen. "In november 2016 ben ik vanaf nul gestart met de bouw. Het hele gezin sprong bij. M'n zoon Bram schilderde de wagen, m'n vrouw Brigit Blancke stikte de nodige zeildoeken, de zitkussens en de kap. Een van De Patrouilleurs, Wim Huybrechts, deed het nodige smeedwerk. Ook maakte ik een authentieke draagberrie en verbandkist, zochten we passende uniformen,... Ik durf het aantal uren dat er in de ambulance kroop niet tellen, maar sinds maart is ze klaar. Het is een voertuig van museumkwaliteit geworden. De ambulance ziet er authentiek uit en bevat geen enkel modern element." Peter wil dat de ziekenwagen gezien wordt. "Het heeft geen zin zo'n wagen te bouwen en dan in mijn bergplaats te laten staan. Naast De Bevrijding zal ze op 21 juli te zien zijn in het Brusselse Warandepark, in september inDe Panne voor een event rond bunkergordel Cabour en in Sint-Truiden waar een re-enactment van WOI gepland is." Meer info op www.debevrijding.be en peterlstaelens.wixsite.com/ambulance-1914-1918.