Facebookpost over klimaatspijbelen beroert de politieke gemoederen

26 februari 2019

Volgens N-VA-raadslid Bart De Meulenaer zette de de Roeselaarse jeugddienst via een bericht op de op de Facebookpagina Jeugd #vanrsl de Roeselaarse jongeren aan tot spijbelen voor het klimaat. “Onze eigenste Facebookpagina Jeugd #vanrsl, die door medewerkers van de jeugddienst wordt beheerd, plaatse op donderdag 21 februari om 11 uur een vreemd bericht (zie hier onder nvdr.). Toen ik de jeugddienst daarover belde, werd ik verzekerd dat dit geen oproep was. Maar als een officieel mediakanaal oproept tot #jointhemovement, dan is dat geenszins vrijblijvend maar ondersteunend en zelfs in de gebiedende wijs”, aldus De Meulenaer. “Kan het dat een overheid oproept tot spijbelen? Moet de overheid niet neutraal blijven? En wat als een kind dat, overtuigd door de jeugddienst, gaat spijbelen en daarbij een ongeval krijgt? Door zijn onwettige afwezigheid zal het kind niet onder de schoolverzekering vallen.” Jeugdschepen Dirk Lievens (CD&V) benadrukt dat de stad ten allen tijde neutraal is en nooit zal oproepen tot spijbelen. “Het bericht was een actie van één geëngageerde medewerker die niet de juiste reflex had. Om dit in de toekomst te vermijden, wordt het proces rond het publiceren van berichten op onze sociale mediakanalen volledig herbekeken.”