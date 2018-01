Facebookbericht: "Brandt het bij jou?" Bewoner snelt naar huis en redt honden LOFT EN APPARTEMENT LANGS DE KORTRIJKSTRAAT ONBEWOONBAAR HANS VERBEKE

31 januari 2018

03u01 0 Roeselare "Is het bij jou dat het brandt?" Die vraag kreeg Sigurd Tanghe (46) uit Ingelmunster gisterenmorgen in een Facebookbericht van Melinda Bovyn (43). Als een gek reed hij naar huis. Hij kon zijn twee honden redden uit de woning, die vol rook hing. "Sigurd was me heel dankbaar. Ik ben blij dat ik een verschil heb kunnen maken", aldus de vrouw. De brand richtte een grote schade aan.

Toen timmerman Sigurd Tanghe gisterenmorgen bij bouwstoffenhandel Modde in Heule een Velux-raam wilde afrekenen dat hij nodig heeft op één van zijn werven, kreeg hij via zijn smartphone ineens een Facebookmelding.





"Een vrouw die ik nochtans niet zo goed ken, vroeg in een bericht of het bij mij was dat het brandde", vertelt Sigurd. "Ik schrok, liet alles vallen en sprong in mijn bestelwagen." Nooit eerder reed de 46-jarige man zo snel naar huis, bezorgd om zijn twee honden die binnen zaten. "Ze waren gelukkig ongedeerd, ik stopte ze in mijn bestelwagen. Om ze te kunnen redden, moest ik wel door ongelooflijk dikke rookwolken. Ik zag nauwelijks een hand voor ogen." De vrouw, Melinda Bovyn (43) uit Meulebeke, die een schoonmaakbedrijfje runt, moest werken in de buurt en zag rook ontsnappen uit de woning. "Helemaal zeker dat het om de woning van Sigurd ging, was ik niet. Toch besloot ik snel een bericht te sturen. Rond 14 uur kreeg ik plots een berichtje van Sigurd. Hij schreef dat hij heel dankbaar was, omdat hij dankzij mijn bericht zijn honden nog had kunnen redden. Een complete verrassing was het, ik was van mijn melk en wist niet wat te antwoorden. Maar ik ben blij dat ik een verschil heb kunnen maken." Hoewel Sigurd Tanghe zijn huisdieren heeft kunnen redden, blijft de brand een grote ramp. Tanghe, in z'n vrije tijd een niet onverdienstelijk kunstschilder, renoveerde de voorbije jaren de koppelwoning langs de Kortrijkstraat.





"Beneden heb ik er een bescheiden expositieruimte, de boven- en zolderverdieping zijn ingericht tot een mooi appartement dat verhuurd wordt. Onderweg vreesde ik nog dat mijn huurster, Jerissa, misschien binnen was. Maar toen ik arriveerde en zag dat haar auto er niet stond, was ik gerustgesteld." Uit zowel de gerenoveerde koppelwoning als de gloednieuwe loft, die Sigurd vrijwel eigenhandig aanbouwde en op wat schilderen na net volledig afgewerkt was, ontsnapte onnoemelijk veel rook.





"De brand ontwikkelde zich bijzonder snel", weet Wim Decoopman, postoverste van de brandweer in Ingelmunster. "Bij onze aankomst waren de ramen aan de binnenkant al zwartgeblakerd, bij één raam was al een glaslaag gesprongen door de hitte. Het duurde een tijd voor we de situatie onder controle kregen."





De brand richtte zware schade aan. De gerenoveerde woning - expositieruimte en bovenliggend appartement in twee bouwlagen - is onbewoonbaar. Ook de gloednieuwe loft, waar Sigurd Tanghe en zijn echtgenote Charlene Tytgat (36) binnenkort hun intrek zouden nemen, had zwaar te lijden onder vuur en rook.





"Ik kan je niet vertellen hoeveel werkuren ik spendeerde aan dit project. Moet dat nu heus allemaal opnieuw?", vraagt de man zich vertwijfeld af. "We hadden er zo naar uitgekeken. Verhuizen, dan eind april een expositie in Knokke waarvoor ik gevraagd werd en gisteren (maandag, red.) was ik nog blij als een kind toen plots ondernemer Philip Cracco aan de lijn hing. Hij wil graag één van mijn grote werken een prominente plaats geven in een kantoorgebouw. Dat de euforie zo snel zou omslaan, had ik allerminst verwacht."