Facebook en Instagram lachen zich een breuk met ‘Poco Loco driften’

18 januari 2019

Het filmpje van een driftende paarse Porsche op de rotonde aan voedingsbedrijf Poco Loco in Roeselare heeft op Facebook en Instagram heel wat navolging gekregen. Het filmpje, waarop te zien is hoe de automobilist al slippend rond de hele rotonde rijdt, ging vorige week viraal. Op Facebook circuleerde toen al snel een oproep om op zaterdag 19 januari massaal te gaan driften op de bewuste rotonde. De oproep werd al snel verwijderd, maar toch gaat de politie er zaterdag een oogje in het zeil houden. Ondertussen zijn creatievelingen aan het photoshoppen geslagen. Facebook en Instagram worden overspoeld door grappige creaties en het internet ligt dubbel. Een bloemlezing.

