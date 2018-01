Extra pand voor Televestiaire 02u46 0

Eind vorig jaar liet de Televestiaire Mensen Helpen Mensen al verstaan dat hun pand aan de Noordstraat na nog geen twee jaar veel te krap geworden was. Voorzitter Jan Vanneste liet toen al verstaan dat hij aan het onderhandelen was om een nieuwe locatie te betrekken tegen na de wintersolden. Nu is de kogel door de kerk. Vanaf 1 januari zal de Televestiaire hun buurpand aan de Noordstraat 150 ook inpalmen. Meer op www.mensenhelpenmensenroeselare.be . (CDR)