Extra beveiliging tijdens WK op groot scherm 14 juni 2018

Raadslid Filip Deforche (Vlaams Belang) is bezorgd over de veiligheid tijdens de uitzending van de WK-matchen op groot scherm, straks op het Polenplein. Tijdens de gemeenteraadszitting wou hij graag van de meerderheid horen welke maatregelen genomen worden.





Burgemeester Kris Declercq (CD&V) reageert: "We hebben al wat ervaring dankzij het EK in 2016. Toen gebeurden er trouwens geen noemenswaardige incidenten. Er is uiteraard een licentie aangevraagd bij de FIFA. Die is gratis zolang we aan de voorwaarden voldoen. We plegen nauw overleg met hulp- en veiligheidsdiensten en de evenementencoördinator. Op 4 mei vaardigde ik een besluit uit met betrekking tot de veiligheidsmaatregelen. We zetten extra politiecapaciteit in en de organisatie zet privébeveiliging in. Bovendien mogen ook stewards van voetbalclubs ingezet worden bij bijvoorbeeld onthaal en toegangscontrole."





Deforche vroeg tot slot om bijzonder alert te zijn tijdens de match België-Tunesië. "Het gaat hier om een risicomatch die gespeeld wordt tijdens de Batjes", zegt hij. (CDR)