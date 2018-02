Extra bedden voor daklozen tijdens vriesweer 28 februari 2018

Het OCMW van Roeselare biedt omwille van het vriesweer extra bedden aan voor daklozen. "In de Noorderbrug is er sowieso het hele jaar door nachtopvang voor tien mensen", vertelt voorzitter Bart Wenes (CD&V). "Tijdens uitzonderlijke weeromstandigheden, zoals deze week, is er een uitbreiding met drie bedden. We moesten nog niemand weigeren. Wel hebben we deze week ook dagopvang, zodat deze mensen ook overdag op een warme plek terecht kunnen. We werken samen met de ontmoetingsplaats de Kom-af op Site Noord, vzw 't Hope in de Gitsestraat en VOC Opstap in de Stationsdreef. Elke voormiddag van 9 tot 12 en namiddag van 13 tot 17 uur kan je op één van deze plekken terecht. Er is ook begeleiding." (CDR)