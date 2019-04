Extra animatie tijdens paaseierenraap CDR

09 april 2019

11u28 1

De Gezinsbond Oekene organiseert op zaterdag 20 april opnieuw hun jaarlijkse paaseierenraap. Die wordt dit jaar in een volledig nieuw jasje gestoken. Traditioneel gaan de kinderen tot en met 12 jaar samen met de paashaas op zoek naar paaseitjes, maar nieuw is dar er heel wat animatie zoals kindergrime, glittertattoos en ballons plooien wordt voorzien. De traditionele kleurwedstrijd wordt behouden en voor de ouders is de bar open. Deelnemen kost 5 euro voor niet-leden. Leden van de Gezinsbond nemen gratis deel. De paaseierenraap start om 17 uur aan PC De Regenboog. Inschrijven is verplicht en kan tot en met maandag 15 april via gezinsbond.oekene@gmail.com. Er wordt gevraagd je lidnummer te vermelden. Als het de dag zelf regent, voorzie je best laarsjes voor de kinderen.