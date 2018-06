Expo van kunstenaars met beperking bij Samyn Wonen 15 juni 2018

03u01 0

Kunstenaars van Groep Ubuntu x 8K uit Zwevegem exposeren tot 14 juli hun werken bij Samyn Wonen in de Noordlaan. In het verleden werkte de meubelzaak al samen met kunstenaars, maar deze keer gaat het om artistiekelingen met een beperking. Zaakvoerder David Phlypo stapte zelf naar Groep Ubuntu x 8K toe. "Het is als professional onze taak om te allen tijde met onze klanten op zoek te gaan naar een meerwaarde voor hun interieur. Kunst is daar een van de middelen toe. In tegenstelling tot een galerij kunnen we in onze showroom kunstwerken integreren in leefruimtes. Op die manier slagen we erin onze klanten het gevoel te geven van hoe dit werk er in hun eigen huis zou uitzien. Ik ken de kunstwerken van Groep Ubuntu x 8K al een hele tijd en heb een enorm respect voor de werken die zij ontwikkelen. Ze leggen er hun ziel in en ontwikkelen kunst met een verhaal", zegt hij. Voor de kunstenaars van Groep Ubuntu x 8K is het een mooie kans. "Voor onze kunstenaars zal het boeiend zijn om te ontdekken waar iemand hun werk thuis ziet komen", aldus kunstateliercoach Inge Vandeputte. (CDR)