Exodus focust op vluchtelingen van vandaag 02u35 0

Van 12 tot en met 14 januari kan je op verschillende locaties in de stad terecht voor Exodus, een initiatief van Guido Declercq. "Exodus gaat over het gegeven dat vluchtelingen van alle landen en van alle tijden zijn", duidt hij. "Dit jaar, 100 jaar na de bevrijding, zal er sowieso veel aandacht zijn voor de oorlog die 100 jaar geleden op z'n einde liep, maar wij willen aandacht vragen voor mensen die nu met oorlog te maken hebben of moeten vluchten." Op 14 januari staat CC De Spil integraal in het teken van Exodus met onder meer getuigenissen van vluchtelingen, muziek van het koor Vamos Pra Lutar, een debat,...In K-Trolle loopt ook een fototentoonstelling van en over de bewoners van Fedasil Poelkapelle en op 12 en 13 januari kan je in Pelzen aan de Ardooisesteenweg terecht voor Space Blanket, een initiatief van VOLTA RSL. Daar staan expo's van Ben Benaouisse, Charif Benhelima, Lode Demey en Bjorn Verlinde op de agenda en een jamsessie. Meer info op www.exodus-rsl.com. (CDR)