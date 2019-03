Exclusieve rondvraag in de Mandelstreek: onderwijsstaking morgen voelbaar in 75 procent van de scholen CDR VDI SVR DBEW

19 maart 2019

16u00 0 Roeselare Na een oproep van de onderwijsvakbonden om op woensdag 20 maart het werk neer te leggen, ziet het er naar uit dat het kleuter- en basisonderwijs zo goed als plat gaat. Van de 35 scholen die we gecontacteerd hebben, zijn er amper negen waar de lessen normaal zullen doorgaan. Dat betekent dat in 75 procent van de scholen de staking voelbaar zal zijn. Verschillende scholen gaan zelfs volledig dicht. Een overzicht.

ROESELARE

• In Stedelijke basisschool De Octopus staken bijna alle leerkrachten. De school is dicht, maar er is minimale opvang. Er zijn ook geen rijen huiswaarts.

• In de Vrije Centrumschool zijn er niet genoeg werkwillige leerkrachten om een normale schooldag te organiseren. De school vraagt de kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Er zal wel toezicht zijn voor de aanwezige leerlingen.

• Staking of niet, in Lenteland was er al langer een pedagogische studiedag gepland.

• In de Spanjeschool staken te veel leerkrachten om een schooldag te voorzien. Er is opvang voor de kinderen.

• Ook in basisschool De Bever is er door het hoge aantal stakende leerkrachten geen les mogelijk. Voor de leerlingen die toch naar school komen is er opvang in de vestiging Schoolstraat. De vestigingen Heirweg en Wijnendalestraat blijven dicht.

• In GO! basisschool De Plataan wordt het een normale lesdag door het schoolfeest dat vrijdag gepland staat.

IZEGEM

• Basisschool Sint-Rafaël gaat dicht wegens grote stakingsbereidheid.

• De meeste leerkrachten in basisschool Sint-Tillo-Sint-Jozef staken. De school blijft dicht.

TIELT

• In basisschool ’t Nieuwland staakt de helft van het personeel. Er is opvang en waar mogelijk wordt les gegeven.

• In basisschool De Wijzer, met afdelingen in Kanegem en Aarsele, staakt negentig procent van het personeel. Er wordt wel (beperkte) opvang voorzien voor wie geen alternatief heeft voor de kinderen.

ARDOOIE

• De Tasscheschool verwacht onvoldoende leerkrachten om de lesdag normaal te laten verlopen. Er is opvang.

• Ook in vrije basisschool De Boomgaard staken te veel leerkrachten om les te geven. De school is wel open en er is opvang voor de kinderen die intekenden na een brief aan de ouders.

• Gemeentelijke basisschool De Zonnebloem had al langer een pedagogische studiedag op de agenda staan.

• Vrije basisschool De Horizon staakt niet, maar organiseert een actiedag samen met de leerlingen.

HOOGLEDE

• In de gemeenteschool staken de leerkrachten niet. De directrice staakt wel en er wordt ’s morgens aan de schoolpoort een symbolische actie gehouden. De leerkrachten gaan zich verkleden in superhelden (met pakjes die ze nog liggen hadden van carnaval) en flyers van de vakbonden uitdelen aan de ouders.

• In de vrije basisschool in Gits wordt niet gestaakt.

• In vrije basisschool De Zonnebloem steekt minder dan tien procent van de leerkrachten. De lessen komen niet in het gedrang.

LICHTERVELDE

• In basisschool ’t Beverbos staken alle leerkrachten. Er wordt wel (beperkt) opvang voorzien voor wie geen alternatief heeft voor de kinderen.

• In basisschool De Valke staakt de helft van de leraars. De leerkrachten van het lager onderwijs zullen niet aanwezig zijn. De kleuterjuffen zijn er wel. Die zorgen voor opvang.

STADEN

• In de gemeenteschool wordt niet gestaakt.

• In basisschool ’t Klavertje staakt de helft van de leerkrachten, maar de lessen zullen daardoor niet in het gedrang komen.

RUISELEDE

• In basisschool De Kiem wordt in principe wel gestaakt, maar er wordt opvang voorzien en de leerkrachten zullen aanwezig zijn. Of de lessen gewoon zullen verlopen, hangt af van het aantal kinderen dat komt opdagen.

LEDEGEM/MOORSLEDE

• Bij de scholengroep Moorsledegem, goed voor zeven vestigingen, staakt zeventig procent van de leerkrachten. De scholen in Dadizele, Slypskapelle en Passendale sluiten volledig. In Moorslede en Rollegem-Kapelle werken de leerkrachten, maar ze zijn wel solidair met hun collega’s in de andere vestigingen. Ze willen de ouders niet opzadelen met het probleem van opvang. In de scholen in Sint-Eloois-Winkel en Ledegem staakt een groot deel van het personeel, maar niet allemaal. Daardoor blijven die vestigingen wel open voor opvang.

DENTERGEM

• In vrije basisschool Zeppelin staakt dertig procent van de leerkrachten. Vooral de kleuterjuffen nemen er actief aan deel, want op die afdeling is alleen opvang voorzien. In de lagere afdeling is er wel gewoon les.

INGELMUNSTER

• In basisschool De Wingerd – De Zon is er geen les. Negentig procent van de leerkrachten staakt. Kinderen worden doorverwijzen naar buitenschoolse kinderopvang Villa Max vlakbij.

MEULEBEKE

• De Sint-Amandusschool gaat dicht, want alle elf leerkrachten staken.

OOSTROZEBEKE

• Vrije basisschool Mandelbloesem voorziet noodopvang. Er gaan geen lessen door, want negentig procent van de leerkrachten staakt.

WINGENE

• In de Centrumschool staakt zowat iedereen. Er wordt (beperkt) opvang voorzien voor wie geen alternatief heeft voor de kinderen.

• In de drie Zwevezeelse scholen van scholengemeenschap Driespan staakt tachtig procent van de leerkrachten. Er wordt in elke afdeling opvang voorzien, maar lessen zullen er niet zijn.

PITTEM

• In basisschool Pit staakt de helft van het personeel. Er is opvang, maar er zullen geen lessen plaatsvinden.