Ex-zaalverantwoordelijke casino licht broers op met nieuw casinospel LSI

01 april 2019

14u37

Bron: LSI 0

De 41-jarige ex-zaalverantwoordelijke van casino Golden Vegas in Deerlijk wordt verdacht van oplichting van twee broers uit Roeselare. Zij investeerden 65.000 euro in het ontwerp en de commercialisering van een nieuw casinospel, maar zagen hun geld en de voorspelde grote opbrengsten niet. Verdachte Mathieu V. uit Kuurne daagde niet op voor zijn proces in Kortrijk.

De twee broers leerden V. in een casino kennen. Het plan van mooiprater V. om een nieuw casinospel te ontwerpen en te verkopen, klonk hen als muziek in de oren. Verder dan een tekening op papier kwam het niet, maar de broers stopten hem wel 65.000 euro toe. “Hij gebruikte zijn kennis van de casinowereld om de broers om de tuin te leiden”, zegt advocate Ibele Keirsebilck, die het geld via de rechtbank probeert te recupereren. “Er was telkens meer geld nodig om een patent te nemen, een wagen te leasen,... Om geloofwaardig te blijven, stelde V. zelfs een fictief contract op en beweerde hij dat slotmachines in Nederland aan het proefdraaien waren. En talloze andere smoesjes die de broers te goedgelovig geloofd hebben.”

Mathieu V. daagde niet op voor de rechter. Hij werkt al een tijdje niet meer bij Golden Vegas in Deerlijk. Vonnis op 29 april.